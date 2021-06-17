Сборная России по волейболу разгромила Болгарию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала очередную победу в Лиге наций — 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В 12-м туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо выиграли у команды Болгарии со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:17). Эта победа стала восьмой для российской сборной в этом турнире.

Ранее российские волейболисты обыграли команды Нидерландов, Ирана, США, Австралии, Канады, Сербии и Аргентины, а также уступили сборным Японии, Польши, Франции и Словении.

Следующую встречу национальная сборная России проведёт с Германией. Матч состоится 21 июня.

Всего в Лиге наций — 2021 принимают участие 16 сборных. В стадию плей-офф по итогам предварительного этапа выходят только четыре команды. Финальный матч турнира состоится 27 июня.