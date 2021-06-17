Тренер по водному поло попал в больницу после потасовки с директором школы

Тренер по водному поло Юрий Гамалея попал в больницу из-за проблем с сердцем после потасовки с директором одной из общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, в которой преподавал.
Конфликт тренера и нового директора Светланы Куксенко разгорелся на почве запрета Куксенко выделять внеучебные часы для занятий водным поло, как это было ранее. Женщина объясняла, что это решение принято в целях безопасности.
Момент спора, после которого 76-летнего Гамалея увезли в больницу, запечатлел один из очевидцев. Тренер пытался выйти из учительской, ссылаясь на плохое самочувствие, однако Куксенко загородила дверь и не пускала мужчину. «Это чистая травля, выпустите меня, мне плохо», — повторял Гамалея.
Позднее родители учащихся написали совместное обращение к Президенту РФ Владимиру Путину, где просили его принять меры и вернуть занятия водным поло в учебную программу детей. По словам родителей, с приходом в школу нового директора Гамалея и ещё один тренер, Сергей Осипов, без всяких оснований, в грубой форме были отстранены от работы, а водное поло и вовсе удалено из сетки занятий.
Отметим, что под руководством Гамалеи школьная команда выиграла Первенство Санкт-Петербурга среди спортивных школ.
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