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Федеральные базы подготовки сборных России переведены на режим строжайшего доступа

Федеральные базы подготовки сборных России переведены на режим строжайшего доступа
Елена Чистова
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Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации федеральные базы подготовки сборных России, где в настоящее время находятся спортсмены-кандидаты на участие в Олимпиаде в Токио, с 17 июня переведены на режим строжайшего доступа.

«Спорт не является автономной сферой жизни нашего общества, поэтому все те ограничения, которые на сегодняшний день существуют или же планируются, в определённой мере затронут и спорт, и, прежде всего, массовые мероприятия, работу с детьми, педагогическую деятельность, подготовку сборных на федеральных базах, календарь соревнований. Понимаем, что ситуация в регионах разная, станем оперативно реагировать на изменения и ограничения, если они будут вводиться. На федеральных базах со вчерашнего дня введены строжайший режим доступа, дополнительный контроль состояния здоровья, исключено пребывание лиц, не связанных с подготовкой национальных сборных к Олимпийским играм.

В число мер входит вакцинирование персонала, тренеров — всех, кто работает с командами. Но нельзя забывать и об индивидуальных особенностях здоровья людей. Что касается остальных мероприятий, будем смотреть, как развивается ситуация.

Наши федеральные базы имеют опыт, состав руководства и сотрудников профессиональный, тренеры и спортсмены проинформированы о ситуации, и, думаю, все в этот важный период, когда до Олимпиады остался месяц, понимают важность соблюдения антиковидных мер безопасности», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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