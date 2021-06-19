Анастасия Кирпичникова квалифицировалась на Олимпиаду в плавании на открытой воде

Российская спортсменка Анастасия Кирпичникова получила лицензию на Олимпийские игры в Токио в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. На квалификационном старте в Сетубале (Португалия) Кирпичникова стала восьмой.

Выиграла отбор венгерка Анна Олаш. Второй финишировала испанка Паула Руиз, третьей – канадка Кэйт Сандерсон.

Ранее 20-летняя Кирпичникова отобралась на Олимпиаду в плавании в бассейне. На чемпионате Европы – 2021 Анастасия завоевала серебряные медали на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.



Плавание в открытой воде. Олимпийская квалификация. Сетубал, Португалия

Женщины. 10 км

1. Анна Олаш (Венгрия) – 2:01.55,50.

2. Паула Руиз Браво (Испания) – отставание 2,50.

3. Кэйт Сандерсон (Канада) +2,90.

...8. Анастасия Кирпичникова (Россия) +57,60.