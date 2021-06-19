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Анастасия Кирпичникова квалифицировалась на Олимпиаду в плавании на открытой воде

Анастасия Кирпичникова квалифицировалась на Олимпиаду в плавании на открытой воде
Елена Чистова
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Российская спортсменка Анастасия Кирпичникова получила лицензию на Олимпийские игры в Токио в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. На квалификационном старте в Сетубале (Португалия) Кирпичникова стала восьмой.

Выиграла отбор венгерка Анна Олаш. Второй финишировала испанка Паула Руиз, третьей – канадка Кэйт Сандерсон.

Ранее 20-летняя Кирпичникова отобралась на Олимпиаду в плавании в бассейне. На чемпионате Европы – 2021 Анастасия завоевала серебряные медали на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.

Плавание в открытой воде. Олимпийская квалификация. Сетубал, Португалия
Женщины. 10 км

1. Анна Олаш (Венгрия) – 2:01.55,50.
2. Паула Руиз Браво (Испания) – отставание 2,50.
3. Кэйт Сандерсон (Канада) +2,90.
...8. Анастасия Кирпичникова (Россия) +57,60.

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