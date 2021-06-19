Анастасия Кирпичникова квалифицировалась на Олимпиаду в плавании на открытой воде

Российская спортсменка Анастасия Кирпичникова получила лицензию на Олимпийские игры в Токио в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. На квалификационном старте в Сетубале (Португалия) Кирпичникова стала восьмой.
Выиграла отбор венгерка Анна Олаш. Второй финишировала испанка Паула Руиз, третьей – канадка Кэйт Сандерсон.
Ранее 20-летняя Кирпичникова отобралась на Олимпиаду в плавании в бассейне. На чемпионате Европы – 2021 Анастасия завоевала серебряные медали на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.
Плавание в открытой воде. Олимпийская квалификация. Сетубал, Португалия
Женщины. 10 км
1. Анна Олаш (Венгрия) – 2:01.55,50.
2. Паула Руиз Браво (Испания) – отставание 2,50.
3. Кэйт Сандерсон (Канада) +2,90.
...8. Анастасия Кирпичникова (Россия) +57,60.
- 19 июня 2021
-
22:24
-
22:07
-
19:47
-
19:09
-
17:20
-
15:40
-
15:12
-
14:44
-
12:54
-
10:23
-
10:21
-
00:52
-
00:24
- 18 июня 2021
-
23:43
-
23:24
-
20:22
-
19:15
-
18:54
-
17:56
-
17:23
-
13:51
-
13:26
-
08:40
-
08:19
- 17 июня 2021
-
22:42
-
22:17
-
20:12
-
18:48
-
18:29
-
15:04
-
14:34
-
13:52
-
09:20
- 16 июня 2021
-
23:17
-
20:06