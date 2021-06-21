Призовые ЧМ по лёгкой атлетике решили увеличить за счёт штрафов России

Призовые ближайших двух чемпионатов мира по лёгкой атлетике будут увеличены за счёт штрафов, оплаченных Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.

$ 2 млн из российских штрафов были выделены для увеличения призовых на $ 1 млн на каждом из двух чемпионатов мира: в Юджине в 2022 году и в Будапеште в 2023 году.

«Я очень заинтересован, чтобы эти деньги были возвращены в руки чистых спортсменов. Последние полтора года для спортсменов были довольно тяжёлыми.

Когда мы получили деньги от Российской Федерации, я решил, что их действительно нужно использовать. Я не хотел, чтобы их просто поместили в резерв», — приводит слова Коу France 24.