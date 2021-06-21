Призовые ЧМ по лёгкой атлетике решили увеличить за счёт штрафов России
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Призовые ближайших двух чемпионатов мира по лёгкой атлетике будут увеличены за счёт штрафов, оплаченных Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.
$ 2 млн из российских штрафов были выделены для увеличения призовых на $ 1 млн на каждом из двух чемпионатов мира: в Юджине в 2022 году и в Будапеште в 2023 году.
«Я очень заинтересован, чтобы эти деньги были возвращены в руки чистых спортсменов. Последние полтора года для спортсменов были довольно тяжёлыми.
Когда мы получили деньги от Российской Федерации, я решил, что их действительно нужно использовать. Я не хотел, чтобы их просто поместили в резерв», — приводит слова Коу France 24.
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