Шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс выступит на пятых Играх в карьере

Американская легкоатлетка Эллисон Феликс квалифицировалась на пятую в карьере Олимпиаду. 35-летняя Феликс, специализирующаяся в беге на 100, 200 и 400 м, выступит на Играх в Токио на самой длинной из своих профильных дистанций.

На отборочных соревнованиях в Юджине шестикратная олимпийская чемпионка заняла второе место, показав результат 50,02 секунды. Победу одержала Куанера Хейз (49,78).



Феликс – самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира. Единственная в истории обладательница шести золотых олимпийских наград в истории женской лёгкой атлетики, по количеству медалей в сумме делит рекорд с Мерлин Отти (по 9).

По количеству наград чемпионатов мира (13 золотых медалей) в 2019 году Феликс опередила Усэйна Болта (11 золотых медалей).