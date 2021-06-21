Шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс выступит на пятых Играх в карьере

Американская легкоатлетка Эллисон Феликс квалифицировалась на пятую в карьере Олимпиаду. 35-летняя Феликс, специализирующаяся в беге на 100, 200 и 400 м, выступит на Играх в Токио на самой длинной из своих профильных дистанций.
На отборочных соревнованиях в Юджине шестикратная олимпийская чемпионка заняла второе место, показав результат 50,02 секунды. Победу одержала Куанера Хейз (49,78).
Феликс – самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира. Единственная в истории обладательница шести золотых олимпийских наград в истории женской лёгкой атлетики, по количеству медалей в сумме делит рекорд с Мерлин Отти (по 9).
По количеству наград чемпионатов мира (13 золотых медалей) в 2019 году Феликс опередила Усэйна Болта (11 золотых медалей).
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