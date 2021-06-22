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Российские волейболисты обыграли Германию, одержав 9-ю победу в Лиге наций

Российские волейболисты обыграли Германию, одержав 9-ю победу в Лиге наций
Елена Чистова
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Мужская сборная России по волейболу одержала девятую победу на предварительном этапе Лиги наций. В матче 13-го тура соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо обыграли команду Германии со счётом 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:15).

Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, принесший команде 18 очков. По 14 баллов на счету Дмитрия Волкова и Егора Клюки, 13 очков набрал Ильяс Куркаев, поставивший 4 результативных блока.

Одержав девятую победу, российские волейболисты продолжают борьбу с командами Франции и Сербии за попадание в топ-4 для продолжения борьбы за медали. До окончания предварительного этапа сборной России осталось провести два матча – с командами Италии и Бразилии.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Римини, Италия
Предварительный этап, 13-й тур

Германия – Россия – 1:3 (18:25, 18:25, 25:23, 15:25).

Лига наций (м). Предварительный этап
21 июня 2021, понедельник. 22:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 3
Россия
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