Российские волейболисты обыграли Германию, одержав 9-ю победу в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала девятую победу на предварительном этапе Лиги наций. В матче 13-го тура соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо обыграли команду Германии со счётом 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:15).
Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, принесший команде 18 очков. По 14 баллов на счету Дмитрия Волкова и Егора Клюки, 13 очков набрал Ильяс Куркаев, поставивший 4 результативных блока.
Одержав девятую победу, российские волейболисты продолжают борьбу с командами Франции и Сербии за попадание в топ-4 для продолжения борьбы за медали. До окончания предварительного этапа сборной России осталось провести два матча – с командами Италии и Бразилии.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Римини, Италия
Предварительный этап, 13-й тур
Германия – Россия – 1:3 (18:25, 18:25, 25:23, 15:25).
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