НФЛ выступила с заявлением по поводу каминг-аута Карла Нассиба

Национальная футбольная лига (НФЛ) опубликовала в своём «твиттере» официальное заявление по поводу признания игрока «Лас-Вегас Райдерс» Карла Нассиба в том, что он гей.

«Семья НФЛ гордится Карлом за то, что он сегодня смело поделился своей правдой. Представительство ЛГБТ важно. Мы разделяем его надежду на то, что когда-нибудь такие заявления, как его, перестанут быть новостью, поскольку мы движемся к полному равенству для ЛГБТ-сообщества. Мы желаем Карлу всего наилучшего в предстоящем сезоне», — гласит подпись в «Твиттере».

Нассиб стал первым действующим игроком лиги, который совершил каминг-аут. Футболист поблагодарил лигу, других игроков и тренеров за поддержку.

Ранее сообщалось, что французский фигурист Кевин Аймоз в документальном фильме совершил каминг-аут.