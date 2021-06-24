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Гандбольный ЦСКА объявил о расставании с главным тренером

Гандбольный ЦСКА объявил о расставании с главным тренером
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Мужской гандбольный клуб ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Велимиром Петковичем, который занимал пост главного тренера. Специалист сосредоточится на работе со сборной России.

«Соблюдая договорённости перед началом сотрудничества с ЦСКА в октябре 2020 года, Велимир Петкович теперь сосредоточится только на работе со сборной России. Под руководством тренера ЦСКА провёл 34 матча, стал серебряным призёром Суперлиги и бронзовым призёром Кубка России, в Лиге Европы армейцы показывали уверенную игру по ходу группового этапа и дошли до 1/8 финала.

Мы благодарим Велимира Петковича за проделанную работу, большой опыт, который он передал клубу, вклад в профессиональный рост игроков и достижения у руля красно-синих! Желаем удачи! Всегда будем рады видеть на наших трибунах. До скорой встречи, Велимир!» — отмечается в заявлении ЦСКА.

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