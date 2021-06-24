Из коттеджа бизнесмена украли карточку с автографом спортсмена стоимостью $ 50 тыс.

В одном из подмосковных коттеджей украли карточку игрока в американский футбол с автографом самого спортсмена. Стоимость карточки — $ 50 тыс.

Мошенники выставляют предметы с автографами на различных аукционах, а с каждым годом цены на подобные товары регулярно растут. Особенно ценятся карточки, которые спортсмен издал в начале своей карьеры. В марте этого года карточка, подписанная Томом Брэди, была продана на аукционе за $ 1,3 млн.

Том Брэди — семикратный чемпион Национальной футбольной лиги. До него таких высот в этом виде спорта ещё никто не добивался. Неудивительно, что поклонники американского футбола во всем мире жаждут заполучить в свою коллекцию карточку с автографом величайшего игрока.