Из коттеджа бизнесмена украли карточку с автографом спортсмена стоимостью $ 50 тыс.
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В одном из подмосковных коттеджей украли карточку игрока в американский футбол с автографом самого спортсмена. Стоимость карточки — $ 50 тыс.
Мошенники выставляют предметы с автографами на различных аукционах, а с каждым годом цены на подобные товары регулярно растут. Особенно ценятся карточки, которые спортсмен издал в начале своей карьеры. В марте этого года карточка, подписанная Томом Брэди, была продана на аукционе за $ 1,3 млн.
Том Брэди — семикратный чемпион Национальной футбольной лиги. До него таких высот в этом виде спорта ещё никто не добивался. Неудивительно, что поклонники американского футбола во всем мире жаждут заполучить в свою коллекцию карточку с автографом величайшего игрока.
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