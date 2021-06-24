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Глава Федерации тяжёлой атлетики обвинён в сокрытии допинговых нарушений

Глава Федерации тяжёлой атлетики обвинён в сокрытии допинговых нарушений
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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвиняет президента Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) Хасана Аккуса в сокрытии допинговых нарушений.

Предполагается, что в 2013 году, когда Аккус был президентом турецкой федерации тяжёлой атлетики, он намеренно вступил в сговор с работниками международной федерации.

В преступлении обвиняются 17 турецких тяжелоатлетов, которых IWF уличила в нарушении антидопинговых правил.

Согласно отчёту ITA, обвинения в том числе выдвинуты против бывшего президента международной федерации (IWF) Тамаша Аяна, а также вице-президента IWF Николае Влада.

Ранее сообщалось, что на основе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) был дисквалифицирован или отстранён 21 российский штангист.

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