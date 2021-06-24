Глава Федерации тяжёлой атлетики обвинён в сокрытии допинговых нарушений

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвиняет президента Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) Хасана Аккуса в сокрытии допинговых нарушений.



Предполагается, что в 2013 году, когда Аккус был президентом турецкой федерации тяжёлой атлетики, он намеренно вступил в сговор с работниками международной федерации.



В преступлении обвиняются 17 турецких тяжелоатлетов, которых IWF уличила в нарушении антидопинговых правил.



Согласно отчёту ITA, обвинения в том числе выдвинуты против бывшего президента международной федерации (IWF) Тамаша Аяна, а также вице-президента IWF Николае Влада.



Ранее сообщалось, что на основе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) был дисквалифицирован или отстранён 21 российский штангист.