Конева: миллионы футболистам выплачивают. Не можете взять кусочек и подарить нам надежду?

Вице-чемпионка мира 2013 года в тройном прыжке Екатерина Конева высказала мнение о том, что на Олимпийских играх в Токио от России смогут выступить лишь 10 легкоатлетов.

«У нас собралась, скажем так, элита, десять человек. Я не буду называть фамилии. И меня это просто гнетёт, бьёт изнутри и очень обидно, что есть ещё другие спортсмены, но о них забывают и они туда не вхожи. Это вопросы к руководству ВФЛА — почему всё происходит таким образом?

Я предложила: «Если у вас на Игры поедет десятка, создавайте для нас как для спортсменов альтернативную Олимпиаду, чтобы она приравнивалась к настоящей. Ищите спонсоров, это не так сложно, миллионы же футболистам выплачивают. Вы что, не можете кусочек чего-то взять и подарить людям надежду, праздник? У вас в лёгкой атлетике есть только десять человек? Ну так и проводите соревнования только для них. Зачем вы устраиваете шоу? Мы кто для вас? Пешки в этой игре?»

Если у нас смирились с этой десяткой, то хорошо, но большая часть спортсменов с этим мириться не будет. Все недовольны, у всех есть вопросы. Просто некоторые боятся их задавать, а я подходила. Когда приезжал Матыцин, было собрание, туда пошли избранные, а у меня был ряд вопросов, которые я могла бы задать от имени тех, кто вне этой десятки, от ущербных, не знаю, как это ещё назвать. Но меня на эту встречу не пригласили. Ну хорошо, я буду это через вас, журналистов, задавать: мы для руководства кто? Никто? Зачем мы тогда вообще нужны? Проводите соревнования для десятки — и будет по кайфу и дешевле», — приводит слова Коневой «Матч ТВ».