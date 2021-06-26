На первом этапе «Тур де Франс» произошёл грандиозный завал по вине болельщика

Сегодня, 26 июня, стартовала веломногодневка Гран-тура «Тур де Франс». Первый же этап Брест — Ландерно был омрачён грандиозным завалом в пелотоне, случившимся по вине болельщика. Гонщики ехали большой группой и находящиеся в ближнем к зрителям ряду не заметили болельщика, пересёкшего ограничительную черту. Возможно, он хотел показать свой плакат на ближайшую камеру и пренебрёг предупреждениями о нахождении на безопасном расстоянии.
Наиболее пострадали Примож Роглич и бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma, среди первых попавшие в завал, когда немец Тони Мартин наехал на плакат. Инцидент произошёл, когда до финиша оставалось 45 км. Всем пострадавшим оперативно была оказана медицинская помощь и гонка возобновилась.
108-й выпуск французской многодневки стартовал 26 июня в городе Брест на полуострове Бретань и завершится 18 июля.
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