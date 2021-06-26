Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Француз Жулиан Алафилипп выиграл первый этап «Тур де Франс»

Француз Жулиан Алафилипп выиграл первый этап «Тур де Франс»
Комментарии

Французский гонщик Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем первого этапа веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс». 108-й выпуск стартовал сегодня, 26 июня, в городе Брест на полуострове Бретань. Всех преследователей он опередил на восемь секунд.

Второе место занял австралиец Майкл Мэттьюс (BikeExchange), третьим пересёк финишную черту словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), попавший в один из завалов за 45 км до финиша.

Велошоссе. Тур де Франс. 1-й этап. Брест — Ландерно, 197,8 км

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck — Quick Step) – 4:39.05.
2. Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange) — отставание 0.08.
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — то же отставание.

Общий зачёт после первого этапа

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck — Quick Step) — 4:38.55
2. Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange) — отставание 0.12.
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — +0.14.

Новость по теме
На первом этапе «Тур де Франс» произошёл грандиозный завал по вине болельщика
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021