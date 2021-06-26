Француз Жулиан Алафилипп выиграл первый этап «Тур де Франс»

Французский гонщик Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем первого этапа веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс». 108-й выпуск стартовал сегодня, 26 июня, в городе Брест на полуострове Бретань. Всех преследователей он опередил на восемь секунд.
Второе место занял австралиец Майкл Мэттьюс (BikeExchange), третьим пересёк финишную черту словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), попавший в один из завалов за 45 км до финиша.
Велошоссе. Тур де Франс. 1-й этап. Брест — Ландерно, 197,8 км
1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck — Quick Step) – 4:39.05.
2. Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange) — отставание 0.08.
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — то же отставание.
Общий зачёт после первого этапа
1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck — Quick Step) — 4:38.55
2. Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange) — отставание 0.12.
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — +0.14.
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