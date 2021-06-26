Крис Фрум, вернувшийся на «Тур де Франс» спустя 3 года, пострадал в завале на первом этапе

Четырёхкратный победитель «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017) британец Крис Фрум дважды не избежал попадания в завалы на первом этапе французского Гранд-тура 2021 года, но смог добраться до финиша.

Первый завал за 45 км до окончания этапа лишь притормозил Фрума, а во втором — за 8 км до финиша — он оказался основным пострадавшим. Гонщики группы, в которой он ехал, соприкоснулись колёсами и вылетели на обочину. Очевидцам казалось, что Фрум окажется среди тех, кто досрочно завершил гонку, но он сел на свой велосипед и добрался до финиша спустя 14 минут 37 секунд после лидера.

«Крису было трудно снова сесть на байк. Кажется, всё в порядке, но мы намерены сделать рентген, чтобы убедиться в этом. Известно, что если гонщик финиширует на велосипеде — это хороший знак», — приводит слова спортивного директора команды Рика Вербрюгге RTBF.

Для Фрума, перешедшего в команду Israel Start-Up Nation, это первый старт на «Тур де Франс» с 2018 года. Накануне гонки 2019 года он попал в серьёзную аварию.