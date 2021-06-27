Елена Осипова стала второй в стрельбе из классического лука на этапе КМ в Париже
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Россиянка Елена Осипова завоевала серебро в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира, который проходит в Париже.
В финале Осипова проиграла представительнице Индии Дипике Кумаре со счётом 0:6. в матче за третье место американка Маккензи Браун победила мексиканку Ану Васкес – 6:5.
Ещё две россиянки, Светлана Гомбоева и Ксения Перова, завершили борьбу в третьем раунде, Инна Степанова — во втором.
Отметим, что женская сборная России имеет максимальную квоту для участия в Олимпийских играх в Токио. Осипова, Перова и Гомбоева выступят как в личном, так и в командном турнире. Самой титулованной из них является серебряный призёр Олимпиады-2016 в команде, двукратная чемпионка мира и Европы Перова.
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