Елена Осипова стала второй в стрельбе из классического лука на этапе КМ в Париже

Россиянка Елена Осипова завоевала серебро в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира, который проходит в Париже.

В финале Осипова проиграла представительнице Индии Дипике Кумаре со счётом 0:6. в матче за третье место американка Маккензи Браун победила мексиканку Ану Васкес – 6:5.

Ещё две россиянки, Светлана Гомбоева и Ксения Перова, завершили борьбу в третьем раунде, Инна Степанова — во втором.

Отметим, что женская сборная России имеет максимальную квоту для участия в Олимпийских играх в Токио. Осипова, Перова и Гомбоева выступят как в личном, так и в командном турнире. Самой титулованной из них является серебряный призёр Олимпиады-2016 в команде, двукратная чемпионка мира и Европы Перова.