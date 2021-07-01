«Наша цель — безбарьерная среда». К Евро-2020 открыта инклюзивная детская спортплощадка

1 июля в Большой Ижоре Сoca-Cola в России и фонд «Обнажённые сердца» открыли первую в Ленинградской области совместную инклюзивную спортивную площадку с футбольным полем. В торжественном открытии, приуроченном к проведению чемпионата Европы по футболу — 2020, приняли участие руководитель пресс-службы Фонда «Обнажённые сердца» Ольга Вайншток, директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola в России и Беларуси Елена Ковалёва, представители Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, а также детские и молодёжные творческие коллективы. Во время открытия игровой площадки, которая станет долгосрочным наследием официального партнёра чемпионата Европы, был проведён мастер-класс по фристайлу, в ходе которого ученики школы продемонстрировали футбольные трюки.

Фото: Екатерина Копелевич

«Нашей целью является создание безбарьерной среды, в которой дети и подростки с физическими и интеллектуальными особенностями смогут играть и заниматься спортом вместе со своими сверстниками. Мы убеждены, что для того, чтобы создать инклюзивное общество, необходима слаженная работа бизнеса, государства и НКО. Только с помощью совместных усилий можно добиться положительных изменений, и мы рады, что Coca-Cola участвует в развитии инклюзивной среды в России совместно со своими партнёрами. Одним из ключевых наших партнёров является Специальная Олимпиада, вместе с которой мы меняем отношение общества к людям с ментальными особенностями по всему миру. Мы особенно рады тому, что в 2022 году Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады впервые пройдут в нашей стране», — рассказала Елена Ковалёва.

Первые девять подобных инклюзивных игровых пространств, рассчитанных как на типично развивающихся детей и подростков, так и на их ровесников с интеллектуальными и физическими нарушениями, были построены в городах проведения чемпионата мира по футболу — 2018. Тысячи ребят с особенностями развития совершенно бесплатно пользуются этими игровыми пространствами. Ранее в рамках Евро-2020 для детей и подростков стали доступны инклюзивные площадки в Королёве и Твери.

Фото: Екатерина Копелевич

«Теперь все школы Ломоносовского района оборудованы спортивными площадками – в каждой районной школе детям доступна возможность заниматься спортом и укреплять здоровье. Наша задача – обеспечить доступ жителей поселений к этим площадкам во внеурочное время», — подчеркнул глава администрации Ломоносовского района Ленинградской области Алексей Кондрашов.

Фото: Екатерина Копелевич

Миссия проекта – дать возможность детям и подросткам играть и заниматься спортом вместе, поэтому на территории парков есть оборудование, которое подойдёт не только типично развивающимся детям, но и детям с особенностями развития. Всего в новом инклюзивном пространстве площадью 410 квадратных метров четыре зоны: небольшая игровая зона для учеников младших классов, воркаут зона с параворкаут-комплексом, большое мультиспортивное поле, где можно играть в мини-футбол, баскетбол, и волейбольная площадка. В рамках соглашения Фонд передаст бесплатно площадку Большеижорской школе, которая будет следить за режимом работы и состоянием пространства.