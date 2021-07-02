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CAS отклонил апелляцию олимпийской чемпионки Макнил из США на пятилетнюю дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию олимпийской чемпионки Игр-2016 в беге на 100 метров с барьерами американки Брианны Макнил на решение о 5-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба CAS.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) дисквалифицировал Макнил в соответствии со статьёй 2.5 антидопинговых правил («Фальсификация или попытка фальсификации любой части процедуры допинг-контроля»).

Американка объяснила пропуск допинг-теста плохим самочувствием после медицинского вмешательства. Однако дата предоставленной в AIU справки из клиники была исправлена, что и было доказано в результате расследования.

Дисквалификация Макнил отсчитывается с 15 августа 2020 года. Все результаты, показанные ей с 13 февраля по 14 августа 2020 года, аннулируются.

Спортсменка прошла национальный отбор на Игры в Токио, однако из-за решения о дисквалификации пропустит Олимпиаду.