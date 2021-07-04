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Артемьев проиграл Ароняну в финале шахматного онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid

Артемьев проиграл Ароняну в финале шахматного онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid
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Гроссмейстер из Армении Левон Аронян стал победителем шахматного онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid — седьмого этапа серии Meltwater Champions Chess Tour.

Во втором матче финала Аронян обыграл россиянина Владислава Артемьева со счётом 2:0. Первая встреча накануне также завершилась победой представителя Армении – 2,5:1,5.

В матче за третье место китаец Дин Лижэнь во второй день обыграл норвежца Магнуса Карлсена со счётом 3:0. Накануне действующий чемпион мира был сильнее – 2,5:1,5. В итоге шахматист, занявший третье место, был определён на тай-брейке. По сумме двух партий в блиц первенствовал Карлсен – 1,5:0,5.

Онлайн-турнир, призовой фонд которого составлял $ 100 тыс., проходил с 26 июня по 4 июля.

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