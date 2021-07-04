Назван состав женской сборной России по волейболу на Олимпийские игры в Токио

Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато назвал окончательный состав национальной команды на летние Олимпийские игры в Токио. В список вошли 12 спортсменок, включая двух либеро.

Из расширенного списка в заявку не попали связующая Татьяна Романова и блокирующая Екатерина Ефимова. Замены ещё возможны, но теперь уже только по непредвиденным обстоятельствам.

Состав женской сборной России по волейболу на Олимпийские игры в Токио

Связующие: Полина Матвеева, Евгения Старцева.

Диагональные: Наталия Гончарова, Анна Лазарева.

Блокирующие: Екатерина Енина, Ирина Королёва, Ирина Фетисова.

Доигровщицы: Ирина Воронкова, Ксения Смирнова, Арина Федоровцева.

Либеро: Анна Подкопаева, Дарья Пилипенко.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.