20-летнюю российскую легкоатлетку дисквалифицировали на два года за допинг

Чемпионка России среди молодёжи (до 20 лет) в беге на 400 м, легкоатлетка София Шевнина дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
20-летняя Шевнина дисквалифицирована за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода») Общероссийских антидопинговых правил. Дисквалификация россиянки отсчитывается с 28 января 2021 года.
В 2019 году София Шевнина выиграла чемпионат России на дистанции 400 м среди молодёжи (до 20 лет). На юниорском чемпионате России она заняла третье место в этой дисциплине.
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