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Политт выиграл 12-й этап «Тур де Франс», Погачар лидирует в генеральной классификации

Политт выиграл 12-й этап «Тур де Франс», Погачар лидирует в генеральной классификации
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Немецкий велогонщик Нильс Политт, представляющий команду BORA–hansgrohe, одержал победу на 12-м этапе веломногодневки Гран-тура «Тур де Франс».

Политт преодолел дистанцию протяжённостью в 159,4 километра за 3 часа 22 минуты 12 секунд. Вторым стал испанец Иманол Эрвити из Movistar, третьим — австралиец Харрисон Суини, представляющий Lotto Soudal, оба велогонщика отстали от немца на 31 секунду.

Результаты 12-го этапа не внесли значительных изменений в генеральную классификацию. В ней по-прежнему лидирует словенец Тадей Погачар из команды UAE-Team Emirates.

Общий зачёт после 12-го этапа

1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 47:06.50.
2. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education – Nippo) – отставание 5.18.
3. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – +5.32.

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