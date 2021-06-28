На год за решётку? Полиция ищет болельщицу, устроившую массовый завал на «Тур де Франс»

Девушка показала на камеру плакат с шуточной надписью, сбила гонщиков на асфальт и скрылась с места происшествия.

За 45 км до окончания первого этапа легендарной веломногодневки «Тур де Франс» произошёл массовый завал, в результате которого травмы получили более двух десятков спортсменов. Попадала чуть ли не половина пелотона, в том числе и главные фавориты.

Виновницей аварии стала болельщица, которая прямо перед гонщиками выставила плакат с шуточной надписью. Теперь её разыскивает полиция, попросившая у свидетелей помощи через соцсети. Организаторы велогонки пообещали ей судебные разбирательства.

«Allez Opi-Omi»

Болельщица вмешалась в битву сильнейших велогонщиков мира на самой знаменитой в истории многодневке на первом этапе от Бреста до Ландерно. Примерно за 45 км до финиша девушка в синих джинсах и ярко-жёлтом пиджаке выскочила с обочины на дорогу и выставила на камеру перед спортсменами плакат с надписью «Allez Opi-Omi» (шуточно-ласкательное обращение к бабушкам и дедушкам на немецком, что-то вроде «Вперёд, старички»).

Ехавший по правой стороне гонщик команды «Джумбо-Висма» немец Тони Мартин не имел никаких шансов увернуться от столкновения с плакатом и упал, что привело к крупному завалу. Не избежали этого и главные фавориты: словенцы Тадей Погачар и Примож Роглич. Но они хотя бы обошлись синяками и ссадинами, а вот испанец Марк Солер из «Мовистар» сломал лучевые кости на обеих руках. Каким-то чудом он добрался до финиша, но гонку продолжить не сможет. Как и немец Яша Сюттерлин. Те же, кто продолжил «Тур де Франс», потеряли массу времени.

«У нас всё было под контролем, я вёл парней по правой стороне дороги, но врезался в плакат болельщика. Всё произошло очень быстро, внезапно почти все оказались на земле. Многие зрители ведут себя уважительно, но в данном случае это было не так, к сожалению. Надеюсь, что последствий для здоровья всех ребят, кто угодил в завал, не будет», – сказал Тони Мартин.

Год за решёткой и 15 000 евро штрафа

Болельщица, ставшая виновницей аварии, быстро скрылась. Жандармерия Ландерно объявила её в розыск и попросила помощи у свидетелей, опубликовав пост в социальных сетях. Правда, в комментариях больше негатива по отношению к полицейским, чем желания помочь найти нерадивую фанатку.

Организаторы «Тур де Франс» уже пообещали, что виновницу столкновения ждёт суд.

«Мы не должны допустить, чтобы ничтожное количество хулиганов испортили спортивный праздник участникам и болельщикам», – отметил заместитель директора гонки Пьер-Ив Туо.

Что грозит нарушительнице? Пока пострадавшие в аварии велогонщики не подали заявления в полицию – штраф в 1500 евро. Но если Солер и Сюттерлин напишут такое заявление, то дело будет переквалифицировано. Сейчас болельщицу обвиняют в том, что несоблюдение требуемых мер безопасности привело к причинению вреда здоровья. В случае заявления со стороны гонщиков неизвестной пока нарушительнице грозит штраф в десять раз больше и до года тюремного заключения.

Организаторы обратились ко всем болельщикам с просьбой соблюдать меры безопасности и даже выпустили специальное видео, напомнившее о том, насколько опасны могут быть подобные столкновения.

На нынешнем «Тур де Франс» болельщиков очень много. И практически никто не соблюдает антиковидные правила. На это организаторы готовы закрыть глаза, но когда под угрозой физическая безопасность спортсменов – совсем другое дело.

«Надеюсь, они тобой гордятся»

Сами спортсмены тоже призвали болельщиков быть более сдержанными в проявлении эмоций, хотя столкновения с фанатами в велоспорте – довольно регулярное явление. Вот только сейчас это уже перешло все границы.

«Надеюсь, Opi-Omi тобой гордятся, – написал в своём обращении в «Твиттере» бельгийский велогонщик Джаспер Стуйвен. – А теперь серьёзно. Замечательно видеть, что на велогонках так много болельщиков, которые любят наш вид спорта и поддерживают нас. Но, пожалуйста, оставайтесь на обочине, а не на дороге!»

Участники «Тур де Франс» вполне справляются с организацией форс-мажоров и без участия фанатов. На том же первом этапе примерно за 8 км до финиша британец Крис Фрум вильнул в сторону и организовал ещё один завал, сам же и оказавшись главным пострадавшим. Но серьёзным травм спортсменам удалось избежать.

Лидирует в общем зачёте многодневки после двух этапов голландец Матье ван дер Пул из команды «Альпесин-Феникс». Российские велогонщики в нынешнем «Тур де Франс» не участвуют.