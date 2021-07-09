Дарья Клишина объяснила, почему уехала из России в США

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, почему уехала из России в США. Спортсменка живёт и тренируется в США с 2013 года.
Клишину спросили, почему она решилась на переезд, несмотря на то что ей и до этого удавалось показывать хорошие результаты.
«Потому что я перестала их показывать. Результат встал, не было прогресса, которого хотелось. Я поняла, что хочу попробовать что-то новое, поменять и посмотреть, будет ли это работать лучше. Я поменяла тренера.
Если бы тренер был, например, в Индонезии, я бы переехала в Индонезию. Это был не вопрос между Россией и Америкой, вопрос был связан именно с тренером. Если ты что-то чувствуешь, нужно понимать для себя ответственность, чего ты хочешь достичь.
Считаю, что этот переезд в какой-то степени был для меня жертвой, я не знала, куда еду, к кому, языка у меня нет, финансово будет бить по карману и так далее. Было больше минусов, но я понимала, зачем я это делаю: у меня было огромное желание прогрессировать», — цитирует её Sport24.
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