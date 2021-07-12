В Сочи стартовал Кубок мира по шахматам. Символический первый ход сделал Аркадий Дворкович

12 июля в Сочи были сыграны первые партии первого раунда Кубка мира ФИДЕ и Кубка мира ФИДЕ среди женщин. Оба соревнования проводятся по нокаут-системе. На первом этапе в борьбу вступили 156 участников и 78 участниц. Они разбиты по парам и играют мини-матчи из двух партий с классическим контролем времени. В случае ничейного результата 14 июля состоится тай-брейк — дополнительные партии с укороченным контролем времени.

Во втором раунде, который начнётся 15 июля, к победителям первого этапа присоединятся 50 сильнейших гроссмейстеров во главе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном и 25 сильнейших шахматисток. Всего в соревнованиях участвуют представители 87 стран мира.

Символический первый ход Кубка мира в поединке Санан Сюгиров (Россия) — Элмер Пруденте (Гуам) сделал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Наибольший интерес зрителей в первый день вызвала партия самого молодого гроссмейстера, 12-летнего американца Абхиманью Мишра, с грузином Баадуром Джобава. Опытный шахматист одержал победу за пять часов.



В женском турнире быстрее всех завершилась партия Валентина Гунина (Россия) — Джесс Фебруари (ЮАР). Трёхкратная чемпионка России и Европы одержала победу на 22-м ходу.

Во вторник, 14 июля, состоятся ответные поединки.