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Словенец Погачар выиграл 18-й этап «Тур де Франс»

Словенец Погачар выиграл 18-й этап «Тур де Франс»
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Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем 18-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс».

Погачар преодолел дистанцию 129,7 км за 3 часа 33 минуты 45 секунд. Второе место занял датчанин Йонас Вингегор. Он представляет команду Jumbo-Visma. Тройку лучших замкнул представитель Эквадора Ричард Карапас из команды Ineos Grenadiers. Датчанин и эквадорец пришли к финишу на 2 секунды позже, чем победитель.

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. 19-й этап протяженностью 207 км пройдет 16 июля.

В общем зачёте после 18 этапов лидирует Тадей Погачар, вторым идет Йонас Вингегор (+5.45), третье место занимает Ричард Карапас (+5.51).

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