Австриец Конрад выиграл 16-й этап «Тур де Франс»

Австрийский велогонщик Патрик Конрад, представляющий команду Bora-Hansgrohe, стал победителем 16-го этапа«Тур де Франс».



Австриец преодолел дистанцию в 169 км за 4 часа 1 минуту 59 секунд. Второе место занял итальянец Сонни Кольбрелли. Он отстал от Конрада на 42 секунды. Третьим финишировал представитель Австралии Майкл Мэттьюс из команды Team Bikeexchange.



Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. 17-й этап протяжённостью 174,8 км пройдёт 14 июля.



В общем зачете после 16 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идёт колумбиец Ригоберто Уран (+5.18) из команды EF Education — Nippo, третье место занимает датчанин Йонас Вингегор (+5.32), представляющий команду Jumbo-Visma.