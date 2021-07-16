Фильм о спортивной гимнастке с Евромайдана получил приз Каннского фестиваля

Кинокартина «Ольга» режиссёра Эли Граппе про украинскую гимнастку получила приз за лучший сценарий юбилейного, 60-го Каннского фестиваля, в рамках которого и состоялась мировая премьера работы.

Действие фильма «Ольга» происходит во время Евромайдана (2013-2014). В центре сюжета — молодая украинская спортивная гимнастка, вынужденная уехать из Украины в Швейцарию, где живёт семья её отца. Мать девушки – журналистка, которая постоянно получает угрозы от провластных людей.

Отметим, что все главные роли в фильме исполнили непрофессиональные актёры. Главную роль в фильме сыграла действующая спортивная гимнастка из Луганска, воспитанница Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного Анастасия Будяшкина. Над картиной работали специалисты из Украины, Франции и Швейцарии.