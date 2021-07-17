Российские регбисты уступили Португалии в матче чемпионата Европы

Сборная России по регби уступила команде Португалии в матче чемпионата Европы со счётом 26:49. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Это первое поражение российских регбистов от Португалии за 10 лет, которое существенно осложнило национальной команде попадание на Кубок мира – 2023.

В турнирной таблице сборная Португалии идёт на втором месте, набрав 14 очков в 5 матчах и уступая лишь команде Грузии. У сборной России после 3 игр 4 очка и четвёртая позиция.

Свой следующий матч мужская сборная России проведёт 7 ноября, когда в матче чемпионата Европы на выезде сыграет с Нидерландами, которая в обоих своих стартовых матчах на турнире проиграла.

Регби. Чемпионат Европы. Мужчины

Россия — Португалия — 26:49 (14:20).