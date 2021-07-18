Российские гандболистки завоевали серебро молодёжного ЧЕ, уступив в финале Венгрии

Женская молодёжная сборная России по гандболу стала серебряным призёром чемпионата Европы, который проходил в Словении. В финале российские гандболистки уступили команде Венгрии со счётом 22:31.

Самой результативной в составе сборной России стала Ксения Закордонская, забившая 6 мячей. По 4 раза отличились Анастасия Алексеева и Юлия Баева.

Сборная России заняла второе место в группе на предварительном этапе, уступив команде Швеции. Основной этап россиянки выиграли и напрямую вышли в полуфинал, где обыграли команду Франции со счётом 25:24.

Бронзовым призёром стала сборная Франции, обыгравшая шведских гандболисток со счётом 30:29.

Гандбол. Молодёжный чемпионат Европы. Женщины

Финал

Россия – Венгрия – 22:31 (11:17).