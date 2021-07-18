Санно-бобслейная трасса в Кёнигсзе разрушена. Этапы КМ будут перенесены

Значительная часть санно-бобслейной трассы в Кёнигсзе (Германия) размыта в результате наводнения. Потоки воды превратили легендарное спортивное сооружение в груды щебня, сообщает АР. Ущерб пока не оценён, но уже ясно, что трассе, на которой уже более 50 лет проводятся крупные международные соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту, необходим серьёзный ремонт и восстановление.
Причиной разрушений стали ливни, обрушившиеся на Западную Европу в последние дни. Из-за дождей вышли из берегов горные реки, произошло наводнение, ставшее причиной гибели по меньшей мере 180 человек в Германии и Бельгии.
Фото можно посмотреть на странице onehundredpercentsport в «Инстаграме».
Этапы Кубков мира по бобслею, скелетону и санному спорту в сезоне-2021/2022 проводиться не будут, скорее всего, они будут перенесены на другие трассы в Германии. 4 и 5 декабря в Кёнигсзе должен был пройти этап Кубка мира по бобслею и скелетону, а 1 и 2 января — этап Кубка мира по санному спорту.
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