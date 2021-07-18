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Шахматистки Горячкина и Лагно выиграли первые партии 1/16 финала Кубка мира

Пять российских шахматисток одержали победы в первых партиях 1/16 финала женского Кубка мира, который проходит в Сочи.

Александра Горячкина победила белыми фигурами белоруску Ольгу Баделько. Екатерина Лагно чёрными взяла верх над Батхуяг Мунгунтуул из Монголии. Александра Костенюк, также чёрными, обыграла шведку Пиа Крамлинг. Алина Кашлинская белыми фигурами оказалась сильнее соотечественницы Алисы Галлямовой, Валентина Гунина белыми нанесла поражение Харике Дронавалли из Индии.

Вничью сыграли россиянки Лея Гарифуллина и Полина Шувалова, Наталия Погонина и болгарка Антоанета Стефанова.

Вторые партии 1/16 финала будут сыграны в понедельник, 19 июля. Если они не выявят сильнейшего в парах, 20 июля будет сыгран тай-брейк.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Три лучшие шахматистки по итогам соревнований получат право сыграть в турнире претенденток.