Швейцарец Алекс Уилсон побил рекорд Европы в беге на 100 метров

30-летний швейцарский спринтер Алекс Уилсон обновил рекорд Европы на дистанции 100 метров за несколько дней до старта Олимпийских игр в Токио. На международных соревнованиях в Атланте Уилсон пробежал дистанцию за 9,84 секунды.

Уроженец Ямайки улучшил предыдущий лучший результат (9,86 секунды), который делили португалец Фрэнсис Обиквелу и француз Джимми Вико. Кроме того, 9,84 — это третий результат сезона в мире.

Также Уилсон на 0,09 секунды улучшил рекорд Швейцарии на дистанции 200 метров. Теперь это достижение равняется 19,89 секунды.

Уилсон – бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года в беге на 200 метров. В составе сборной Швейцарии он участвовал в Олимпийских играх, трёх чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы.