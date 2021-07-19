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Швейцарец Алекс Уилсон побил рекорд Европы в беге на 100 метров

Швейцарец Алекс Уилсон побил рекорд Европы в беге на 100 метров
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30-летний швейцарский спринтер Алекс Уилсон обновил рекорд Европы на дистанции 100 метров за несколько дней до старта Олимпийских игр в Токио. На международных соревнованиях в Атланте Уилсон пробежал дистанцию за 9,84 секунды.

Уроженец Ямайки улучшил предыдущий лучший результат (9,86 секунды), который делили португалец Фрэнсис Обиквелу и француз Джимми Вико. Кроме того, 9,84 — это третий результат сезона в мире.

Также Уилсон на 0,09 секунды улучшил рекорд Швейцарии на дистанции 200 метров. Теперь это достижение равняется 19,89 секунды.

Уилсон – бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года в беге на 200 метров. В составе сборной Швейцарии он участвовал в Олимпийских играх, трёх чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы.

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