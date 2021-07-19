Появилось видео спорного рекорда 30-летнего швейцарца в беге на 100 м

В YouTube появилось видео, в котором можно посмотреть, как 30-летний швейцарец Алекс Уилсон в преддверии Олимпиады в Токио побил рекорд Европы в беге на 100 м. Сообщалось, что Уилсон на международных соревнованиях в Атланте пробежал стометровку за 9,84 с, многие эксперты поставили под сомнение его достижение.

Ранее сообщалось, что уроженец Ямайки улучшил предыдущий лучший результат (9,86 секунды), который делили португалец Фрэнсис Обиквелу и француз Джимми Вико. Кроме того, 9,84 — это третий результат сезона в мире.

Также Уилсон на 0,09 секунды улучшил рекорд Швейцарии на дистанции 200 метров. Теперь это достижение равняется 19,89 секунды.

Уилсон – бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года в беге на 200 метров. В составе сборной Швейцарии он участвовал в Олимпийских играх, трёх чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы.