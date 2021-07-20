Норвежские пляжные гандболистки надели на матч шорты вместо бикини и получили штраф

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу отказалась выступать в бикини в одном из матчей Евро-2021, за что получила штраф. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

В матче за третье место норвежки, выступавшие в шортах, сражались со сборной Испании. За несоответствие формы спортивному регламенту команду Норвегии оштрафовали на 1500 евро — по 150 евро штрафа на каждую спортсменку.

Валери Николя, тренер сборной Франции, поддержала норвежек.

«Мы теряем игроков из-за проблем с формой. Это вид спорта, в котором много движений.

Также не стоит забывать про дискомфорт, связанный с менструацией. Если ничего не изменится до следующего чемпионата, я буду настаивать на том, чтобы спортсменки одевались так, как им удобно, невзирая на последствия», — приводит её слова Sapo.