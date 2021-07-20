Капитан сборной России по регби ответил на вопрос о падениях Криштиану Роналду и Неймара
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Капитан сборной России по регби Василий Артемьев ответил на вопрос, не забавно ли ему наблюдать за тем, как знаменитые футболисты португалец Криштиану Роналду или бразилец Неймар могут падать и кричать после любого прикосновения.
«После регби — тем более забавно! Хотя за этим смешно наблюдать, наверное, всем людям, которые занимались спортом либо когда-либо вступали в какие-то единоборства.
Артистизм, присущий футболистам, выглядит комично для регбистов. В регби такое не поощряется: у нас есть основополагающие принципы, которым такое поведение противоречит. Это ценности фэйр-плей, искренности, честности, мужественности. Такое поведение не приветствуется в регби», — приводит слова Василия Артемьева «Газета.ру».
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