Капитан сборной России по регби ответил на вопрос о падениях Криштиану Роналду и Неймара

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев ответил на вопрос, не забавно ли ему наблюдать за тем, как знаменитые футболисты португалец Криштиану Роналду или бразилец Неймар могут падать и кричать после любого прикосновения.

«После регби — тем более забавно! Хотя за этим смешно наблюдать, наверное, всем людям, которые занимались спортом либо когда-либо вступали в какие-то единоборства.

Артистизм, присущий футболистам, выглядит комично для регбистов. В регби такое не поощряется: у нас есть основополагающие принципы, которым такое поведение противоречит. Это ценности фэйр-плей, искренности, честности, мужественности. Такое поведение не приветствуется в регби», — приводит слова Василия Артемьева «Газета.ру».