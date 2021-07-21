19-летнюю австралийскую триатлонистку ввели в кому после тяжёлой аварии на тренировке
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19-летняя австралийская триатлонистка Алекса Лири получила тяжёлые травмы после неудачного падения с велосипеда на тренировке. Об этом сообщает Herald Sun.
Сообщается, что спортсменка столкнулась с напарником по тренировке и вылетела на обочину, получив травмы. Медики диагностировали переломы лопатки, рёбер и запястья, сотрясение мозга и коллапс лёгкого. Спортсменку ввели в индуцированную кому.
Мама спортсменки написала в своём «фейсбуке», что доктора прописали дочери антикоагулянты, в противном случае образовавшиеся сгустки крови могли бы лишить её жизни.
В 2019 и 2020 годах Лири выигрывала юниорские чемпионаты Австралии, также она представляла страну в финале ITU World Triathlon Series в 2019 году, где заняла второе место в классе U-19.
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