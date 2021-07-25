Костенюк обыграла Гунину в первой партии четвертьфинала Кубка мира в Сочи

На женском Кубке мира по шахматам, который проходит в Сочи, состоялись первые партии четвертьфинальной стадии.

Результативным стало только российское дерби – Александра Костенюк нанесла поражение Валентине Гуниной. Оставшиеся поединки завершились вничью. Миром разошлись россиянка Александра Горячкина с Динарой Садуакасовой из Казахстана, Екатерина Лагно – с китаянкой Тань Чжунъи, представительница Грузии Нана Дзагнидзе – с украинкой Анной Музычук.

Вторые партии 1/4 финала состоятся завтра, 26 июля. Если по их итогам не будут выявлены сильнейшие в парах, то для определения полуфиналисток будет назначен тай-брейк. Партии в быстрые шахматы, блиц и, при необходимости, армагеддон состоятся 27 июля.