Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Костенюк обыграла Гунину в первой партии четвертьфинала Кубка мира в Сочи

Костенюк обыграла Гунину в первой партии четвертьфинала Кубка мира в Сочи
Комментарии

На женском Кубке мира по шахматам, который проходит в Сочи, состоялись первые партии четвертьфинальной стадии.

Результативным стало только российское дерби – Александра Костенюк нанесла поражение Валентине Гуниной. Оставшиеся поединки завершились вничью. Миром разошлись россиянка Александра Горячкина с Динарой Садуакасовой из Казахстана, Екатерина Лагно – с китаянкой Тань Чжунъи, представительница Грузии Нана Дзагнидзе – с украинкой Анной Музычук.

Вторые партии 1/4 финала состоятся завтра, 26 июля. Если по их итогам не будут выявлены сильнейшие в парах, то для определения полуфиналисток будет назначен тай-брейк. Партии в быстрые шахматы, блиц и, при необходимости, армагеддон состоятся 27 июля.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021