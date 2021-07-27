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Спортсмен, переехавший из Украины в Крым, удивлён развитием региона в составе РФ

Спортсмен, переехавший из Украины в Крым, удивлён развитием региона в составе РФ
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Спортивный блогер и тренер по воркауту из Украины Максим Шихалиев, который ранее переехал в Крым, рассказал о положительных изменениях в регионе.

«Нам обещали в прогнозах, что Севастополь резко уменьшится, все начнут бежать. Ну а как сейчас уже видится, наоборот, население увеличивается. За семь лет можно оценить — вот, Киев сравнить и Севастополь. С Украиной сравнивать как-то не получается» — цитирует спортсмена «Московский комсомолец», приводя слова из его блога на YouTube.

Также Шихалиев отметил, что после присоединения к России регион начал активно развиваться, подчеркнув, что в Крыму произошли «разительные изменения».

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина не признала результаты референдума.

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