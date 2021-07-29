Горячкина и Костенюк сыграли вничью с соперницами в первых полуфиналах КМ по шахматам
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На женском Кубке мира по шахматам, который проходит в Сочи, завершились первые полуфинальные партии. Обе встречи с классическим контролем времени не принесли преимущества ни одной из спортсменок.
Представительница Украины Анна Музычук сыграла вничью с россиянкой Александрой Горячкиной, а китаянка Тань Чжунъи разошлась миром с россиянкой Александрой Костенюк.
Вторые полуфинальные партии с классическим контролем времени на женском Кубке мира будут сыграны завтра, 30 июля. Если они не выявят сильнейших в парах, то 31 июля пройдёт тай-брейк, состоящий из партий в быстрые шахматы, а при необходимости, блица и армагеддона.
Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.
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