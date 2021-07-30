Сергей Карякин вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам в Сочи

Российский гроссмейстер Сергей Карякин вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи.

В четвертьфинале Карякин на тай-брейке обыграл американца Сэма Шенкленда с общим счётом 4:2. По итогам двух партий с классическим контролем времени соперники сыграли вничью – 1:1. В тай-брейке Карякин также был вынужден отыгрываться, уступив в первом поединке в рапид.

Четвертьфинал Карякин – Шенкленд стал единственным, в котором для выявления сильнейшего потребовался тай-брейк. Накануне в полуфинал вышел россиянин Владимир Федосеев, который будет следующим соперником Карякина. Также за выход в финал сыграют действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, которые составили вторую полуфинальную пару.