Сергей Карякин вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам в Сочи
Поделиться
Российский гроссмейстер Сергей Карякин вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи.
В четвертьфинале Карякин на тай-брейке обыграл американца Сэма Шенкленда с общим счётом 4:2. По итогам двух партий с классическим контролем времени соперники сыграли вничью – 1:1. В тай-брейке Карякин также был вынужден отыгрываться, уступив в первом поединке в рапид.
Четвертьфинал Карякин – Шенкленд стал единственным, в котором для выявления сильнейшего потребовался тай-брейк. Накануне в полуфинал вышел россиянин Владимир Федосеев, который будет следующим соперником Карякина. Также за выход в финал сыграют действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, которые составили вторую полуфинальную пару.
Комментарии
- 30 июля 2021
-
18:34
-
14:45
-
14:12
-
14:02
-
10:00
-
00:12
- 29 июля 2021
-
19:54
-
19:24
-
16:29
-
15:55
-
13:00
-
11:20
- 28 июля 2021
-
20:26
-
20:02
-
19:18
-
18:39
-
14:43
-
13:56
-
11:39
-
09:07
- 27 июля 2021
-
23:32
-
21:16
-
20:07
-
19:53
-
11:57
-
10:46
-
10:34
-
10:17
-
10:09
-
10:01
-
09:40
-
08:40
-
07:45
-
07:09
-
06:57
Партнерский контент