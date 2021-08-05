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Гроссмейстер Карякин не сумел завоевать Кубок мира по шахматам, уступив в финале Дуде

Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда стал победителем Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи. В финальном матче представитель Польши обыграл россиянина Сергея Карякина со счётом 1,5:0,5.

Накануне первая партия соперников завершилась вничью, а второй поединок с классическим контролем времени выиграл Дуда. Польский шахматист стал обладателем главного приза турнира в размере $ 110 тыс.

Отметим, ранее Карякин, как финалист Кубка мира, гарантировал себе путёвку в турнир претендентов 2022 года.

Первая партия матча за бронзу осталась за действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который обыграл россиянина Владимира Федосеева. Вторая на данный момент продолжается. Если россиянин сравняет счёт в матче, победитель определится на тай-брейке завтра, 6 августа.