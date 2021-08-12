Легкоатлет Кравченко — об отъезде из Беларуси: нас рано или поздно всех примут и посадят

Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко, муж легкоатлетки Яны Максимовой, рассказал о причинах отъезда из Беларуси.

«Были мысли, что, возможно, придётся уехать. Триггером был момент, когда встречали журналиста Дмитрия Руто после тридцати суток ареста и ехали из Барановичей. Нас припарковал ОМОН, украл Костю Яковлева. Тогда я понял, что покоя не дадут. Нас рано или поздно всех примут и посадят уже не на 10 или 15 суток. Как говорится, был бы человек, а статья найдётся.



Уезжать мы не хотели никуда, хотели дома остаться. Как-то раз я ехал на машине, на заднем сиденье в детском кресле моя дочка смеялась, улыбалась. Я словил себя на мысли: если меня посадят, как я буду без этой улыбки, смеха? Это был последний триггер, и я решил, что мы с семьёй должны уехать. Яна долго не хотела уезжать. Возможно, если дочери Эмилии не было бы, не уехали.



То, что происходит сейчас в стране, происходит в том числе с молчаливого согласия других спортсменов. Прекрасно знаю, что в лёгкой атлетике все почти против. Есть несколько человек, которые за режим. Но это их дела, им с этим жить. Если им нравится, что наших людей избивают, насилуют, унижают, то это их проблемы. Если бы все ребята, которые против, сказали бы: «Мы не будем выступать», я бы тренировался спокойно со сборной и никуда не уезжал, всё было бы нормально. Но они молчали, никто не поддержал, все свою задницу прикрывали, поэтому и я сейчас в Германии», — приводит слова Кравченко YouTube-канал «ЧестнОК».