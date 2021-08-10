Тимановская стала спортсменкой команды крупнейшего польского энергоконцерна Orlen

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская присоединилась к спортивной команде крупнейшего польского энергетического концерна Orlen. Компания специализируется на добыче, переработке и продаже нефтепродуктов в странах Европы и Балтики.

Публикация доступна в «твиттере» компании ORLEN.

«Мы рады, что Кристина Тимановская присоединилась к нашей группе атлетов и призёров Олимпиады Orlen. Мы рассчитываем, что через некоторое время Кристина вернётся к спортивной деятельности. Поддержка спорта — это не только строительство сильного глобального бренда Orlen, но и реализация важных социальных функций», — говорится в официальном «твиттере» генерального директора концерна Даниэля Обайтека.

Компания отметила, что сотрудничество с Orlen позволит белорусской спортсменке продолжить спортивную карьеру на международном уровне.

Тимановская, в свою очередь, подтвердила, что присоединилась к спортивной команде Orlen.

«Я благодарна за полученную поддержку, которая позволит мне продолжить карьеру здесь, в Польше. С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь и новый спортивный этап вместе со спортивной группой Orlen», — приводит её слова «РИА Новости».

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