Тимановская стала спортсменкой команды крупнейшего польского энергоконцерна Orlen

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская присоединилась к спортивной команде крупнейшего польского энергетического концерна Orlen. Компания специализируется на добыче, переработке и продаже нефтепродуктов в странах Европы и Балтики.
Публикация доступна в «твиттере» компании ORLEN.
«Мы рады, что Кристина Тимановская присоединилась к нашей группе атлетов и призёров Олимпиады Orlen. Мы рассчитываем, что через некоторое время Кристина вернётся к спортивной деятельности. Поддержка спорта — это не только строительство сильного глобального бренда Orlen, но и реализация важных социальных функций», — говорится в официальном «твиттере» генерального директора концерна Даниэля Обайтека.
Компания отметила, что сотрудничество с Orlen позволит белорусской спортсменке продолжить спортивную карьеру на международном уровне.
Тимановская, в свою очередь, подтвердила, что присоединилась к спортивной команде Orlen.
«Я благодарна за полученную поддержку, которая позволит мне продолжить карьеру здесь, в Польше. С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь и новый спортивный этап вместе со спортивной группой Orlen», — приводит её слова «РИА Новости».
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
- 10 августа 2021
-
16:36
-
16:30
-
15:50
-
15:47
-
15:14
-
15:13
-
15:09
-
14:51
-
14:42
-
14:15
-
13:56
-
13:43
-
13:40
-
13:14
-
12:50
-
12:32
-
12:30
-
12:16
-
12:06
-
11:43
-
11:31
-
11:15
-
10:56
-
10:43
-
10:38
-
10:00
-
09:41
-
09:40
-
09:35
-
09:19
-
09:00
-
08:57
-
08:44
-
08:34
-
07:10