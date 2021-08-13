Российская бегунья Ярыгина дисквалифицирована за уклонение от процедуры сдачи допинг-пробы

Российская легкоатлетка Елизавета Ярыгина из Пермского края стала 31-м спортсменом, дисквалифицированным за отказ или неявку на процедуру сдачи допинг-проб. Легкоатлетка проигнорировала обязательное требование во время чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходил в Чебоксарах с 23 по 27 июня.
Ярыгина дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. Её наказание вступило в силу 30 июля и продлится до 29 июля 2024 года, говорится в материалах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Спортсменка проигнорировала обязательную процедуру допинг-контроля 26 июня 2021 года во время чемпионата России по лёгкой атлетике. Результаты Ярыгиной, показанные со дня неявки, подлежат аннулированию.
24-летняя легкоатлетка на чемпионате России в Чебоксарах заняла 19-е место в беге на 400 метров. Спортсменка не смогла попасть в полуфинал.
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