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Полиция Киева начала расследование после публикации Жана Беленюка об оскорблении

Полиция Киева начала расследование после публикации Жана Беленюка об оскорблении
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Правоохранительные органы Киева оперативно отреагировали на инцидент с оскорблением олимпийского чемпиона и депутата фракции «Слуга народа» Жана Беленюка в центре столицы Украины и начали расследование.

Неизвестные пытались спровоцировать конфликт со спортсменом, подойдя к Беленюку с расистскими оскорблениями. Полиция обнаружила сообщение депутата во время мониторинга социальных сетей.

«Правоохранители установили обстоятельства происшествия с участием народного депутата. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равенства граждан в зависимости от их расовых, национальных или религиозных убеждений) УК Украины. Проверка продолжается», — сообщается на странице киевской полиции в «Фейсбуке».

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