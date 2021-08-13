Жан Беленюк: никто не заставит меня уехать из Украины

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк поблагодарил всех поддержавших его после инцидента с оскорблением в центре Киева.

Ранее Беленюк сообщил, что неизвестные пытались спровоцировать конфликт с ним, подойдя к спортсмену с расистскими оскорблениями. На инцидент оперативно отреагировала полиция и даже президент Украины.

«Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной всё ок! Хочу отдохнуть! Дни по прилёте из Токио действительно стали крайне активными. Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям Национальной полиции Украины за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она дала мне всё, что имею, и никто меня не заставит уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути», — написал Беленюк на своей странице в «Фейсбуке».

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