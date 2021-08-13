Президент Украины высказался об оскорблении олимпийского чемпиона в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с оскорблением олимпийского чемпиона и депутата фракции «Слуга народа» Жана Беленюка в центре Киева и потребовал от правоохранительных органов страны жёстко реагировать на проявления расовой дискриминации.

Ранее Беленюк сообщил, что неизвестные пытались спровоцировать конфликт с ним, подойдя к спортсмену с расистскими оскорблениями.

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он — один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы! Полиция должна жёстко реагировать на такие случаи и пресекать их», — написал Зеленский на своей странице в «Твиттере».