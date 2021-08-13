Президент Украины высказался об оскорблении олимпийского чемпиона в Киеве
Поделиться
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с оскорблением олимпийского чемпиона и депутата фракции «Слуга народа» Жана Беленюка в центре Киева и потребовал от правоохранительных органов страны жёстко реагировать на проявления расовой дискриминации.
Ранее Беленюк сообщил, что неизвестные пытались спровоцировать конфликт с ним, подойдя к спортсмену с расистскими оскорблениями.
«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он — один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы! Полиция должна жёстко реагировать на такие случаи и пресекать их», — написал Зеленский на своей странице в «Твиттере».
Комментарии
- 13 августа 2021
-
20:28
-
20:13
-
19:21
-
19:08
-
18:48
-
18:34
-
16:39
-
15:54
-
15:25
-
14:47
-
13:51
-
12:50
-
12:06
-
10:35
-
10:21
-
09:14
-
00:48
- 12 августа 2021
-
23:52
-
23:32
-
21:11
-
20:51
-
20:17
-
19:58
-
19:30
-
19:03
-
18:44
-
18:06
-
17:58
-
17:49
-
17:38
-
16:46
-
16:33
-
15:40
-
13:57
-
11:33
Партнерский контент