Тренер Рылова объяснил, почему пловец решил отказаться от одной из дистанций

Андрей Шишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, прокомментировал решение подопечного отказаться от одной из дистанций.

На Олимпийских играх — 2020 24-летний Рылов одержал победы на дистанциях 100 и 200 м на спине. Для России это первое за 25 лет олимпийское золото в плавании.

«Он выбрал правильное направление, я за него уже давно борюсь. Если спортсмен не разрывается и не стремится стать сверхчеловеком, а сосредоточен на чём-то одном, то это позволит продлить спортивную карьеру. Если работа будет на износ, то карьера будет чуть короче — спортсмен наедается.

Женя, конечно, хороший двухсотник, но с возрастом все приближаются к спринту — приходит мышечная масса, поэтому сотня дастся чуть легче», — приводит слова Шишина ТАСС.