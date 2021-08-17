Эстонец Таарамяэ выиграл третий этап велогонки «Вуэльта». Россиянин Власов – 25-й

34-летний эстонский профессиональный шоссейный велогонщик Рейн Таарамяэ, выступающий за команду Intermarche — Wanty — Gobert Materiaux, стал победителем третьего этапа престижной веломногодневки «Вуэльта Испании». Ему удалось преодолеть дистанцию в 202,8 км за 5 часов 16 минут и 17 секунд.
Вторым стал представитель США Джозеф Домбровски из команды Team Emirates (+0:00:21). Замкнул тройку лучших француз Келли Элиссонд, представляющий Trek — Segafredo (+0:00:36).
25-е место занял представитель России Александр Власов, выступающий за команду Astana (+0:02:17). Соотечественник Власова – Павел Сиваков из INEOS Grenadiers приехал к финишу 75-м (+0:06:26).
Генеральную классификацию после трёх этапов возглавил эстонец Рейн Таарамяэ, выигравший этот этап. Александр Власов – 12-й.
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